Алексей Песошин вновь избран премьер-министром Татарстана
На должность премьер-министра Республики Татарстан назначен Алексей Песошин. За его кандидатуру проголосовали 85 депутатов республиканского парламента в ходе заседания.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Кандидатуру господина Песошина представлял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Назначение Алексея Песошина поддержали единогласно.
Алексей Песошин занимает должность премьер-министра Татарстана с 2017 года. С 2014 года он был первым заместителем премьер-министра республики.