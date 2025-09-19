Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Алексей Песошин вновь избран премьер-министром Татарстана

На должность премьер-министра Республики Татарстан назначен Алексей Песошин. За его кандидатуру проголосовали 85 депутатов республиканского парламента в ходе заседания.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Песошина представлял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Назначение Алексея Песошина поддержали единогласно.

Алексей Песошин занимает должность премьер-министра Татарстана с 2017 года. С 2014 года он был первым заместителем премьер-министра республики.

Диана Соловьёва