Чиж, жираф или стулья

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на концерте рок-группы «Чиж & Co», посмотреть спектакль «12 стульев» или посетить цирковое «Жираф шоу». Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

19 сентября в 19:00 в Ессентуках, на сцене концертного зала им. Ф.И. Шаляпина состоится концерт отечественной рок-группы «Чиж & Co». Название программы The BEST говорит само за себя. На песнях коллектива выросли целые поколения.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

20 сентября в 21:00 в баре «Руки вверх!» Ессентуков начнется вечеринка Hovannii от «Радио Дача». Hovannii (настоящее имя Хайек Ховханнисян) — российский рэп-исполнитель новой волны.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

21 сентября в 18:00 в Доме Культуры Буденновска — концерт «Симфония вселенной». Это, по замыслу организаторов, аудиовизуальное путешествие сквозь пространство и время, где каждый звук звучит как дыхание самой Вселенной.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

19 сентября в 19:00 в кисловодском кинотеатре «Союз» — спектакль «Как стать счастливой». На что готова пойти старшая сестра для того, чтобы сделать свою младшенькую сестренку счастливой и выдать замуж?

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

21 сентября в 19:00 в Ессентуках, в концертном зале им. Ф.И. Шаляпина — комедийный спектакль «12 стульев». Оригинальная версия романа Ильфа и Петрова от трех талантливых людей — композитора Геннадия Гладкова, поэта Юлия Кима и режиссера Марка Захарова — легла в основу нового спектакля Северо-Кавказской филармонии.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы криминальной комедии «Беги». Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления. Убийца преследует свидетеля. Саше надо остаться в живых и успеть на утренник к сыну.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — триллер «Долгая прогулка». В ежегодном соревновании участвуют 100 атлетов. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час. После трех нарушений правил участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни. Кто победит?

Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)

Для любителей фильмов о вампирах — мелодрама «Дракула». Принц Влад II вернулся с победоносной войны и узнал о смерти своей жены Елизаветы. Убитый горем воин упрекает бога в том, что отнял самое дорогое. Влад узнает, что его возлюбленная может возродиться, и обрекает себя на бессмертие.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

20 сентября с 18:00 в ставропольском Центре Развития Творчества Детей и Юношества им. Ю.А. Гагарина состоится историческое шоу Клима Жукова «Рим. Цезарь. Человек, который стал империей». На сцене — римские легионеры, преторианцы, античная «артиллерия». Звон доспехов, красота древних ритуалов, бои гладиаторов усиливают впечатление от этого действа.

Стоимость билетов — от 990 руб. (12+)

20, 21 сентября в 12:00, 13:00 и 16:00 на манеже Ставропольского цирка будет «Жираф шоу». Звезда манежа — жираф Багир высотой более семи метров, который изящно двигается и даже танцует вальс.

Стоимость билетов — от 800 руб. (0+)

