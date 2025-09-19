В Башкирии число резюме соискателей старше 45 лет выросло более чем в 1,5 раза

Летом этого года в Башкирии количество резюме соискателей в возрасте 45–64 лет выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба «Авито Работа». В среднем по республике претенденты этого возраста ожидали зарплату на уровне 60 тыс. руб. в месяц. Соискатели старше 65 лет стали публиковать резюме на 39% чаще, чем летом прошлого года и рассчитывали на зарплату около 50 тыс. руб. в месяц.

Кандидаты от 45 до 65 лет предпочитают работу грузчика — число резюме по этой профессии за год выросло , почти в два раза, на 91%. Резюме поваров стали появляться более чем в 1,5 раза чаще, а потенциальных администраторов — на 44%. Ожидаемое вознаграждение за труд по всем трем специальностям равнялось 50 тыс. руб. в месяц.

Претенденты старше 65 лет охотнее искали работу курьера — число таких резюме за год увеличилось в два раза, претенденты рассчитывали на 80 тыс. руб. в месяц. Количество резюме охранника выросло на 94% при средних зарплатных ожиданиях в размере 40 тыс. руб. в месяц за работу на полный день.

Майя Иванова