Екатеринбуржец взыскал с «Аэрофлота» 300 тысяч рублей за неиспользованные билеты

Чкаловский районный суд обязал «Аэрофлот» вернуть екатеринбуржцу почти 300 тысяч рублей за авиабилеты, неиспользованные из-за ограничений, введенных в пандемию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, в апреле 2020 года пассажир приобрел билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно у авиакомпании «Аэрофлот» на сумму 147 624 руб. Однако из-за пандемийных ограничений полет не состоялся.

«Согласно положению об особенностях исполнения договора воздушной перевозки, деньги пассажиру за неиспользованные билеты возвращают по истечении 3 лет с момента отправления рейса»,—говорится в сообщении.

После трехлетнего ожидания мужчина направил претензию в авиакомпанию, однако получил отказ и предложение оформить заявку на сайте авиакомпании. Не согласившись с этим, он подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Истец потребовал вернуть стоимость билетов, неустойку, проценты за пользование средствами, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд частично удовлетворил исковые требования. Авиакомпания должна выплатить истцу стоимость билетов, 50 тыс. руб. за пользование чужими деньгами, 5 тыс. руб. за моральный вред и штраф в 101 тыс. руб.

«Аэрофлот» оспорил решение, но Свердловский областной суд оставил его в силе.

Полина Бабинцева