В Курской и Белгородской областях оборот общепита вырос на треть

В России в январе–августе 2025 года наибольший прирост оборота общепита в сравнении с аналогичным периодом 2024 года зафиксирован в Курской (3-е место) и Белгородской (4-е) областях. Об этом говорится в исследовании «Т-Бизнес», аналитического проекта T-Data, оказавшемся в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Аналитиками оценивались динамика оборотов, средних чеков и числа транзакций в заведениях общественного питания: кафе, ресторанах, барах, кофейнях, столовых, пекарнях, а также точках и сетях быстрого питания. Сравнивались данные с января по август 2025 года к аналогичному периоду 2024-го.

Согласно расчетам, за восемь месяцев Курская область заняла третье место в стране по приросту оборота заведений общепита, увеличив его на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок в заведениях региона в январе–августе увеличилось на 10% по сравнению с 2024-м.

Средний чек вырос на 23% — с 449 до 551 руб., тогда как по стране показатель увеличился на 12% — до 576 руб.

В Белгородской области в январе–августе 2025 года оборот заведений общепита вырос на 34%. Количество покупок увеличилось на 13%. Средний чек в белгородских заведениях увеличился на 16% — с 435 до 505 руб.

В России рост оборота отрасли составил 8%, а количество покупок сократилось на 3%. В основе исследования лежит анализ платежных транзакций более 51 млн клиентов-физлиц и данных о расчетах бизнес-клиентов в сфере общепита.

«На рост среднего чека мог повлиять целый ряд факторов. Во-первых, растущие цены на сами блюда. За последние пару лет в результате роста закупочных цен на ингредиенты значительно подорожали многие привычные позиции меню. Например, по нашим данным, в 2024–2025 годах цена на пиццу выросла более чем на 18%, а на шаурму — на 39%. Во-вторых, средний чек — один из ключевых показателей эффективности программ лояльности. С каждым годом заведения применяют все более зрелые маркетинговые стратегии и программы лояльности», — считает CEO сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto и партнер «Т-Бизнеса» Александр Строкань.

Анна Швечикова