В областной больнице начали практиковать мини-инвазивное кардиовмешательство

В Ярославской областной больнице начали делать мини-инвазивные операции на сердце. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Правительство Ярославской области

Сама методика заключается в том, что операция проводится через небольшие разрезы. Такой метод позволяет минимизировать повреждение тканей и ускорить процесс восстановления.

«Основные преимущества мини-инвазивной кардиохирургии для пациентов — это, конечно, меньше боли и дискомфорта после операции за счет меньших разрезов, небольшая кровопотеря и сниженная потребность в переливании крови. Меньше и послеоперационных рисков – таких, как инфекция и застойная пневмония, а восстановление происходит уже через 3 – 5 дней после операции»,— прокомментировал заведующий кардиохирургическим отделением больницы Иван Староверов.

С помощью современного метода проводят аортокоронарное шунтирование, лечение врожденных пороков и удаление новообразований сердца, хирургию аорты. На приобретение специального оборудования из регионального бюджета выделили 30 млн руб.

Алла Чижова