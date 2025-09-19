В Самаре провал на городском кладбище устранят за 500 тыс. рублей

Самарское МКУ «Ритуал» ищет подрядчика для ликвидации провала на городском кладбище. Начальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В рамках контракта планируется демонтировать 20 надмогильных сооружений (памятники, цветники, надмогильные плиты и ограды), засыпать и выровнять поверхность с помощью растительного грунта в объеме 100 куб. м, а после работ установить сооружения на место. Подрядчик должен будет засыпать грунт в течение десяти рабочих дней с момента заключения контракта. Исполнителя контракта определят 30 сентября.

Георгий Портнов