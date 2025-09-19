В Тольятти пожар на складе лаков и красок охватил площадь в 300 кв. м

В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов на севере города, огонь охватил площадь в 300 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале МЧС по Самарской области.

Есть угроза распространения пожара на соседнее здание. В тушении возгорания участвуют 62 спасателя и 22 единицы техники.

Горящее здание находится по адресу Обводное шоссе, 32 в Автозаводском районе города. Сообщение о начале пожара поступило в экстренные службы в 12:21 мск.