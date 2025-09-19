Накопления ярославцев достигли 438 млрд рублей

Жители Ярославской области продолжают увеличивать свои сбережения. По данным на 1 июля, объем вкладов превысил 438 млрд рублей, что на 18,4% больше по сравнению с прошлым годом. С начала 2025 года депозиты выросли на 8,5%, сообщили в ярославском отделении Банка России.

В январе был зафиксирован отток вкладов на 2,6%, но с февраля начался их стабильный рост: в феврале — на 3,4%, в марте — на 1,9%, в апреле — на 2,4%, в мае — на 0,7%, а в июне — на 2,5%. В июле средства на срочных вкладах увеличились, так как вкладчики стремились зафиксировать доходность в условиях снижения ставок.

Вклады в иностранной валюте в январе-июне сократились: их доля уменьшилась с 4,2% год назад до 3,1% в июле 2025 года. Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева отметила, что хранение сбережений в наличных приводит к потерям из-за инфляции, даже при невысоких ее показателях. Срочные банковские вклады защищают от обесценения, а вложенные средства можно снять в любой момент.

