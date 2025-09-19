Лукашенко предложил решать проблему картофеля по-военному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с губернатором Гродненской области Юрием Караевым ситуацию с картофелем в регионе. По словам главы государства, проблему с нехваткой урожая следует решать «по-военному».

Как уточнил Юрий Караев, урожай оказался меньше, чем во все предыдущие годы, однако свои потребности республика может закрыть. Кроме того, есть дополнительные объемы для поставок, в том числе в Минск. Уже около 90% договоров, определены ответственные за хранение и реализацию овощей. «Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем»,— обратился к губернатору Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

Господин Лукашенко также призвал очистить и подготовить все имеющиеся хранилища для овощей, фруктов и картофеля, чтобы сохранить их в надлежащем состоянии для последующей реализации в межсезонье.