Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как мастер-блоки с личной зоной отдыха, гардеробной и санузлом поддерживают комфорт в семейной жизни.

Авторская архитектура, всесезонное благоустройство, передовые инженерные решения — все это компоненты современного девелоперского проекта. Но не менее важным для потенциальных покупателей является и планировочное решение квартиры или апартамента, которые подбираются для жизни. Все чаще покупатели квадратных метров задумываются о том, как устроено личное пространство в квартире, рассматривая этот аспект наряду с метражом и расположением. Более трети клиентов называют полноценный мастер-блок — спальню с ванной и гардеробной — одним из наиболее желанных элементов квартиры, посчитали эксперты компании «Мармакс», проведя опрос.

Четверть участников опроса девелопера выбрали вариант с отдельной гардеробной, пятая часть отметили важность наличия ванной рядом со спальней, а 19% сказали, что подобные форматы для них неважны. Причины интереса к мастер-спальням разные: для трети опрошенных это дополнительная возможность для уединения и отдыха, почти столько же респондентов сообщили, что ценят такие планировки за ощущение статуса и современного уровня жилья. Для 26% респондентов на первом месте практичность: отдельная гардеробная позволяет поддерживать порядок и экономить время.

В целом отношение россиян к личным границам в собственной квартире стало осознанным, отмечают эксперты и психологи. Около 40% опрошенных уверены, что у каждого члена семьи должно быть личное пространство, 23% считают главным комфорт родителей, а 19% делают акцент на проведении времени вместе в семье и ценят общие зоны для общения и досуга. Уважение к чувствам и интересам близких — основа личных границ и любых отношений.

Светлана Бардина