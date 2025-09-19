СК возбудил дело по ДТП с автобусом под Пензой, в котором погибли три человека

Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту дорожной аварии с участием автобуса, в результате которой погибли три человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Напомним, ДТП произошло утром сегодня, 19 сентября, на 604 км ФАД М5 «Урал» в Мокшанском районе. В результате столкновения автомобиля «Лада Калина» и автобуса погибли водитель отечественной легковушки и два его пассажира, включая несовершеннолетнего. В больницу увезли нескольких пассажиров автобуса и водителя этого транспортного средства.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В рамках уголовного дела специалисты изучат техническое состояние легковушки и автобуса, условия его эксплуатации.

Павел Фролов