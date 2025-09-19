Мальчика, доставленного из Китая на самолете Путина, привезли в Дагестан

Ребенок с онкологическим заболеванием, которому во время визита в Китай помог президент России Владимир Путин, доставлен в Республику Дагестан для дальнейшего лечения. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения региона.

После прохождения курса лечения в Пекине мальчик нуждался в срочной транспортировке из-за ухудшения состояния. Его мать обратилась в посольство России в Китае, после чего дипломат сообщил о ситуации президенту. Во время поездки в КНР Владимир Путин распорядился выделить спецборт летного отряда «Россия» для перевозки ребенка в Москву. По прибытии пациента госпитализировали в Научно-медицинский центр онкологии имени Н. Н. Блохина.

Сейчас мальчик продолжает лечение в Детской городской клинической больнице в Махачкале. Транспортировка прошла успешно, сообщили в минздраве Дагестана. Замминистра здравоохранения республики Патхула Патхулаев посетил пациента. В ведомстве подчеркнули, что оказывают всю необходимую поддержку ребенку и его семье.