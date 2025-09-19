Мотоциклист погиб при ударе дрона по Курской области

Хомутовский район Курской области подвергся атаке ВСУ. При ударе дрона в селе Амонь погиб мотоциклист. Еще один человек пострадал в селе Калиновка. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Раненый находился в грузовике в момент удара БПЛА. Ему пришлось ампутировать ногу. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Сейчас его доставляют в Курскую областную больницу.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили за неделю более 1,5 тыс. беспилотников ВСУ.