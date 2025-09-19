Прикамские нефтяники получили награды за развитие промышленного туризма в регионе

Министерство по туризму Пермского края отметило пермских нефтедобытчиков за активное развитие профориентационного подхода: экспедиции школьников на месторождения, экскурсии в интерактивный Музей пермской нефти и многое другое. А нефтепереработчики воплотили в жизнь уникальный проект «Нефтяная линия Перми»: пешеходные и производственные экскурсии, городские уличные квесты и спектакль-променад «Улица первой любви».

Пермский край – это уникальный регион, в котором представлена вся нефтяная вертикаль: от скважины до заправки. Все желающие могут узнать больше о нефтяной отрасли.

16 сентября Музей пермской нефти в центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на ул. Ленина, 62, отметил 16-летие. За это время его посетили более 100 тыс. человек. Интерактивный музей неоднократно становился призером Национальной премии «Корпоративный музей». Среди интересных экспонатов – научные труды Павла Преображенского, его компас, переданный в музей внучкой «геолога удачи», личные вещи министра нефтяной промышленности СССР Николая Мальцева и многое другое. Организованные группы могут подать заявки на посещение по телефону 235-60-76.

В августе при поддержке нефтяников в Пермском крае прошла летняя школа «Устойчивое развитие Верхнекамья». Совместно с научными сотрудниками ПГНИУ школьники провели экологический мониторинг на Озерном месторождении на территории Нижневишерского заповедника. Ребята провели полевые исследования, поучаствовали в мастер-классах по геодезии и экологическому мониторингу, а также разработали научные проекты под руководством экспертов университета. Это новый формат сотрудничества с вузом, позволяющий совместить промышленный и экотуризм, провести профориентацию в интересной для ребят форме.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» инициировал и воплотил в жизнь уникальный для промышленного предприятия проект «Нефтяная линия Перми». Пешеходный маршрут проходит по знаковым для нефтепереработчиков местам. Начинается экскурсия у ДК имени Гагарина. А уникальный аудиоспектакль «Улица первой любви» был поставлен совместно с Пермским академическим Театром-Театром. Участники смогут перенестись в атмосферу 1950–1960-х годов и вживую увидеть, как строился Индустриальный район Перми. Постановка наполнена эмоциями и личными переживаниями молодых ребят, которые возводили нефтеперерабатывающий завод, а также меняли облик города.

– Сегодня Пермский край – один из лидеров по развитию промышленного туризма. Именно лукойловцы разработали новые маршруты, создали новые объекты и всю страну научили рисовать нефтью. Я думаю, что впереди еще очень много проектов, – отметила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.

ООО "Лукойл-Пермь"