Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как люди предпочитают искать партнеров и что им могут предложить соответствующие приложения.

Знакомства по объявлению вернулись, правда, в новом формате. Сфера дейтинга претерпевает массу изменений. Турбулентна и техническая стороны: сервисы сменяют друг друга, одни перестают быть доступны, другие заполняются сомнительным контентом и разочаровывают. Меняются и сами люди — молодое поколение признает, что не хочет даже пытаться инвестировать свое время и силы в заполнение однообразных анкет. В ход идут беговые клубы, хоровое пение, гребля, парусные гонки — все что угодно, чтобы столкнуться с интересными людьми вживую. Ну а те, кто не готов встать с кровати, по-прежнему не готов. В результате пользователи соцсетей публикуют видеообъявления, где рекламируют себя. Например, молодой человек Дмитрий, стоя перед камерой, произносит: «Ищу жену, потому что считаю, что семья необходима для счастливой жизни. Выгляжу я вот так, ну или вот так, если пару месяцев не бреюсь, 1.7 м ростом, и вот мои личные качества…» Пользовательница Наталья открыто заявляет на видео: «Ищу мужа. Мне 40 лет, я самостоятельная, построила карьеру, обрела дом, друзей, есть все, кроме семьи, и теперь я чувствую, что готова». Немного страшно, мол, вот так открыто сообщать, но это лучше, чем трата времени в приложениях для знакомств.

В комментариях, кстати, люди восхищаются откровенностью и смелостью и благодарят: оказывается, многие хотели бы сделать такое же заявление о готовности к отношениям, но смущаются. Сообщать о своем статусе широкой аудитории скоро можно будет и с меньшей помпой. Участники рынка дейтинг-приложений ожидают революцию из-за AI. Основательница и гендиректор Bumble Уитни Вулф Херд говорит, что будущее знакомств, вероятно, будет максимально автоматизировано. Персональный чат-бот, получивший команду от владельца, сможет проанализировать многообразие аналогичных аккаунтов и определить, с кем вы должны встретиться. В недавнем интервью она предсказала, что цифровые агенты возьмут на себя начальный процесс определения совместимости. Нужно будет лишь поделиться предпочтениями и ожиданиями. Известно, что крупнейшие корпорации уже тестируют рекомендательные механизмы. Представляете, больше никаких неудачных первых свиданий, все только удачные. И фраза «познакомились в Tinder» как бы утратит статус самой тривиальной истории знакомства пары, ее превзойдет новая — «Наши чат-боты нас выбрали».

Яна Лубнина