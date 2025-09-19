В Оренбургской области вывозом мусора займется новый регоператор

С 11 сентября компания «Промпереработка» стала новым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Оренбургской области. Договор с ней подписало областное министерство природных ресурсов.

Ранее эту функцию выполняло ООО «Природа», которое утратила полномочия. С 2019 года вывоз мусора был передан единому региональному оператору, что лишило жильцов многоквартирных домов возможности оплачивать услуги управляющим компаниям.

Работа «Природы» вызывала недовольство жителей из-за качества обслуживания. Власти неоднократно поднимали вопрос о разрыве договора. Теперь эти обязанности перешли к «Промпереработке», зарегистрированной в Оренбурге. Директором ООО «Промпереработка» значится Петр Александрович, руководящий также ООО «Природа». Учредителем компании является Антон Черный, соучредитель ООО «Природа». Эта организация, по данным «СПАРК-Интерфакс», контролируется Сергеем Черным, который возглавляет ООО «Руссоль», являющееся крупнейшим производителем соли в России.

Андрей Сазонов