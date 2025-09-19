Суд отменил оправдательный приговор экс-главе каслинского комитета имущества

Челябинский областной суд отменил частичный оправдательный приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского района, обвиняемой в превышении должностных полномочий и получении взятки (п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 290 УК РФ). Апелляционную жалобу направила прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Каслинский городской суд огласил приговор по делу экс-сотрудницы районной администрации 30 мая 2025 года. Бывшего председателя КУИЗО признали виновной в получении взятки и приговорили к штрафу в размере 300 тыс. руб. с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления в течение года. При этом суд оправдал фигурантку по второй статьей обвинения в связи с отсутствием состава преступления. За ней признано право на частичную реабилитацию.

С таким приговором не согласился государственный обвинитель. Апелляционный суд по представлению прокурора отменил приговор и направил дело направлено на новое рассмотрение в Каслинский городской суд в ином составе.

По версии следствия, в сентябре 2023 года председатель комитета имущества за вознаграждение в виде четырех колес с дисками стоимостью 40 тыс. руб. предоставила знакомому земельный участок, достоверно зная, что передача недвижимого имущества без межевания незаконна. В результате знакомый приобрел право собственности на участок площадью более 1 тыс. кв. м.