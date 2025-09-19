Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти горит склад лакокрасочных материалов на площади 300 кв. метров

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Тольятти днем в пятницу, 19 сентября. Сообщение о происшествии в Автозаводском районе на Обводном шоссе, 32, поступило на пульт оперативных служб в 13:21 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар охватил территорию площадью 300 кв. м. Есть угроза распространения пламени на соседние здания.

Огнеборцы пытаются локализовать пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Георгий Портнов