В Тольятти горит склад лакокрасочных материалов на площади 300 кв. метров

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Тольятти днем в пятницу, 19 сентября. Сообщение о происшествии в Автозаводском районе на Обводном шоссе, 32, поступило на пульт оперативных служб в 13:21 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар охватил территорию площадью 300 кв. м. Есть угроза распространения пламени на соседние здания.

Огнеборцы пытаются локализовать пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Георгий Портнов