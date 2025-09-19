Из антикафе «выселяют» экзотических животных

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила запретить в антикафе экзотических зверей. Она также отметила, что необходимо увеличить штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, которые используются в культурно-зрелищных целях, пишет «РИА Новости». Как такие меры могут повлиять на подобный бизнес? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подобные заведения не подчиняются перечню ограничений, при которых контакт с животными запрещен. Влияние документа распространяется только на зоопарки. Там нельзя пускать к посетителям капибар, енотов, лемуров и других экзотических зверей. По инициативе депутата Мосгордумы, главы столичного зоопарка Светланы Акуловой, закону должны подчиняться все. Оперативно на вопросы “Ъ FM” она ответить не смогла. Один запрет, однако, не поможет властям решить проблему с плохим содержанием животных, считает владелец первого в России бара с капибарами Игорь Трифонов: «Это вопрос не того, чтобы запрещать или разрешать какую-то деятельность. Я считаю, что она должна правильно регулироваться. Сейчас, на мой взгляд, еще какие-то моменты можно было бы оптимизировать, улучшить. Но это лучше, чем ничего.

Запретив такой формат, мы придем к тому, что все это станет работать как-то подпольно, и животные будут страдать.

Регламентируя это, вводя юридические понятия "зоокафе", предъявляя к ним адекватные требования, мы получим гораздо лучший результат, чем в случае подобных манипуляций».

На данный момент взыскания за несоблюдение требований доходят до 200 тыс. руб. для юрлиц. Если предложение директора Московского зоопарка примут, штрафы могут увеличиться до 1 млн руб. Так содержание антикафе с животными станет экономически нецелесообразным, пишет Forbes. Официальные заведения строго придерживаются всех правил рассказала “Ъ FM” сотрудница одного из московских антикафе: «Некоторые игроки рынка каждый час собирают группу в десять человек и ведут к животным, я считаю это негуманным. Но мы категорически отличаемся от них. У нас условия соответствуют нормам, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации. У животных рацион очень богатый, посетители иногда даже завидуют, как мы их кормим: экзотические фрукты, всякие манго, джекфруты. И у нас всего лишь несколько "окошек" в день, когда можно провести время с животными, и между ними огромные перерывы».

Инициатива главы зоопарка и депутата может ни к чему не привести, с такой ситуацией уже сталкивалась президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова: «Правоприменение хромает. Я очень сильно возмущалась, когда впервые в России принимался документ, который должен был регламентировать "серое" использование животных в индустрии развлечений. Нам сказали, что он уже сформирован, но при его составлении принимали участие не организации защиты животных, а те, которые этих животных собирались использовать в развлекательных целях. Когда мы от имени 30 организаций внесли поправки в этот документ, все они оказались выброшены, и текст был утвержден без изменений».

Как пишут «РИА Новости», юридически антикафе не подпадают ни под определение зоопарка, ни под стандарты общепита. Потому для них необходимо также разработать четкие нормативы.