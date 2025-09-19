Минпромторг РФ увидел перспективу партнерства с Филиппинами по энергоносителям

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Филиппинами в энергетической сфере, включая поставки традиционных энергоносителей, развитие возобновляемых источников энергии и применение мирного атома. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев на четвертом заседании Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Груздев отметил, что российские компании готовы предоставлять инжиниринговые услуги по проектированию объектов гидроэнергетики, создавать инфраструктуру для возобновляемых источников энергии и поставлять оборудование для перспективных энергетических проектов на Филиппинах. Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы.

По словам замминистра, Россия видит значительный потенциал и для сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Госкорпорация «Росатом» готова предложить эффективные решения, включая строительство АЭС малой мощности и плавающих энергоблоков.

Господин Груздев также подчеркнул, что товарооборот между Россией и Филиппинами в настоящее время страдает от геополитических и геоэкономических факторов, а также высокой волатильности на мировых рынках. Поэтому важна работа по улучшению качества и диверсификации взаимной торговли, заключил замминистра.