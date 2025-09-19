Омский ветврач незаконно получила 2,5 млн рублей от продавца зоотоваров

Уголовное дело о коррупции завели в отношении бывшего главного ветеринарного врача одного из сельхозпредприятий Большереченского района Омской области. Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

По информации ведомства, с февраля 2020-го по июнь 2024 года ветеринар незаконно получила от представителя фирмы по оптовой продаже зоотоваров и кормов свыше 2,5 млн руб. Вознаграждение выплачивалось за покупку ветеринарных препаратов для сельхозпредприятия. Деньги, установило следствие, переводились на банковские счета подозреваемой и ее супруга.

Уголовное дело расследуется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По ней ветврачу грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Илья Николаев