В Самаре чиновники готовы потратить полмиллиона на софт для социального такси

В Самаре найден подрядчик для разработки и обслуживания программного обеспечения «Социальное такси», интегрированного с комплексом «Человек». Исполнитель оценил работы в 440 тыс. руб. при начальной цене контракта в 500 тыс. руб. Заказчиком работ выступает МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Информация опубликована на сайте госзакупок 19 сентября.

Работы должны завершиться до 22 декабря 2025 года. Программа будет принимать и обрабатывать заявки на перевозку социально уязвимых групп, включая инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Она также позволит подтверждать льготные поездки, планировать маршруты и контролировать количество льготных поездок.

Программа «Социальное такси» интегрируется с государственными системами, такими как ПК «Человек» регионального министерства социальной демографии. Это обеспечит контроль оплаты услуг и ведение отчетности. Услуги такси будут предоставляться бесплатно или с частичной оплатой за счет городского бюджета.

Георгий Портнов