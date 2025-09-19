На Ставрополье вырос спрос на автомобили с роботизированной коробкой передач

Спрос на автомобили с роботизированной коробкой передач вырос в Ставропольском крае на 1,6% за год, подсчитали эксперты «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Анализ данных показал, что интерес пользователей к таким авто в регионе вырос по сравнению с январем-августом 2024 года. Наибольшим спросом пользуются марки Jetour, Chery и Changan. Самыми популярными моделями стали Jetour Dashing, Jetour T2 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

За год особенно вырос интерес к авто Chery – на 35%, а внимание к моделям Jetour T2 и JAECOO J7 увеличилось более чем на 10%. Среди всех предложений почти четверть приходится на HAVAL, 17% — на Chery, а 14% — на Jetour.

Как отмечают в Авито Авто, рост предложения обусловлен активным расширением модельного ряда китайских брендов с роботизированными коробками, которые становятся более востребованными благодаря улучшенной технологии, комфорту и экономичности. По мнению экспертов, в ближайшие годы доля таких трансмиссий на рынке будет расти.

Станислав Маслаков