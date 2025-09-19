Впервые с 2011 года в Германии снизилось число беженцев

В первом полугодии число беженцев, живущих в Германии, уменьшилось примерно на 1,5%, или на 50 тыс. человек. Об этом пишут германские СМИ со ссылкой на данные федерального правительства, предоставленные по запросу Партии левых. Это первое снижение в стране с 2011 года. Общее число беженцев в первом полугодии составило 3,5 млн человек.

Партия левых объясняет это, в частности, тем, что, несмотря на сохраняющийся приток из разных стран, в Германии беженцам все чаще отказывают в получении убежища или высылают из страны. С другой стороны, еще одной причиной может быть натурализация части беженцев. Только в 2024 году немецкое гражданство получили более 83 тыс. сирийцев, хотя не все они находились в стране в статусе беженцев.

Яна Рождественская