«Запрет социальных сетей стал искрой»

Глава Ассоциации российских соотечественников в Непале о причинах ожесточенных беспорядков в республике

Недавние протесты в Непале были направлены исключительно на политическую элиту — коррумпированную и неспособную обеспечить социальное благополучие жителей страны. Запрет соцсетей, с которого начались беспорядки, стал лишь последней каплей. Однако уход правительства в отставку снизил градус напряженности. Таким видением ситуации в этой стране Южной Азии в интервью с корреспондентом “Ъ” Лусине Баласян поделилась председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале Наталия Оли. Она также рассказала о жизни русскоязычной общины в Непале и о том, возможно ли стать в этой стране своим.

Председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале Наталия Оли

Председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале Наталия Оли

Фото: Из личного архива Наталии Оли

Председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале Наталия Оли

Фото: Из личного архива Наталии Оли

— В чем, по-вашему, причина протестов, произошедших в Непале на прошлой неделе?

— Не буду отрицать, предпосылки были. Непал — бедная страна, где процветает коррупция и много лет люди могли рассчитывать только на себя. При этом никаких социальных программ в стране нет. Государство пытается сделать что-то на базовом уровне, например обеспечить медицинскую страховку, но это все на начальной стадии. Медицина и образование платные.

Люди годами терпели и ждали. В последнее время участились публикации различных видео детей политиков, которые хвастались своей жизнью, брендовыми вещами, тем, как они проводят каникулы и тратят огромные суммы. И, естественно, это усилило раздражение, которое копилось долгое время.

Эти протесты связаны именно с молодежным движением. Многие молодые люди в Непале уезжают за границу на обучение в поисках новых возможностей — в самой стране, к сожалению, возможности обучения, трудоустройства и карьерного роста ограниченны.

Студенты решили выйти на мирный протест против коррумпированного правительства, потому что было ощущение, что перемен не было уже много лет и не предвидится. Запрет социальных сетей стал искрой. Это не основная причина протестов, но она стала последней каплей.

— Какова была обстановка во время протестов? Где находились вы в эти дни?

— Мы пережили достаточно сложную ситуацию. Мы не ожидали такого быстрого развития событий с такой силой и такой эскалации.

Есть ощущение, что случилась какая-то провокация. Потому что, зная непальцев уже 20 лет, наблюдая большое количество протестов и революций, могу сказать — такого не было никогда. Как будто была какая-то организация, которая спровоцировала эскалацию во время мирных протестов.

К сожалению, в первый день погибло большое количество молодых людей — 19, по официальным данным. Когда полицейские начали стрелять по студентам, конечно, все обозлились. На следующий день все вышло из-под контроля, начались массовые протесты.

Сжигались дома политиков, государственные здания. Было непонятно, куда это все идет. До того момента, как к вечеру второго дня армия взяла ситуацию в свои руки, казалось, что в стране хаос.

Во время протестов я была на международной конференции, куда приехали гости из других стран. Мы проводили мероприятие в гостинице, которая, естественно, была закрыта для других посетителей из-за беспорядков и находилась под усиленной охраной. Тогда уже появились новости, что подожгли отель Hilton, принадлежащий сыну премьер-министра. И было очень некомфортно, потому что не знаешь, ворвутся сейчас в гостиницу или нет, подожгут или нет. Но все обошлось.

Общались ли вы с членами ассоциации во время протестов? Угрожало ли им что-нибудь? Как они относятся к происходящему?

— Мы были на связи. Насколько я знаю, все они были в безопасности.

Все соотечественники понимают политическую ситуацию, все видят необходимость для изменений, потому что это давно назрело. У нас есть общие площадки в социальных сетях, где мы делимся нашим опытом, мыслями. И, судя по всему, все надеются на то, что это принесет позитивные изменения для страны и, соответственно, для нас тоже.

— Как вы считаете, почему протесты завершились так быстро?

— Я думаю, что они завершились быстро, поскольку непальцы очень миролюбивые люди. Честно говоря, я до последнего не верила и не верю, что местные полицейские просто так могут открыть огонь по невинным студентам, которые вышли на мирные протесты.

Посол России в Непале Алексей Новиков о ситуации в республике после беспорядков

Посол России в Непале Алексей Новиков о ситуации в республике после беспорядков

Злость была выплеснута именно на политическую элиту. Уход правительства в отставку снизил градус напряженности. На третий день после всего этого студенты заявили, что не поджигали эти правительственные здания, что не хотели разрушать недвижимость или портить что-либо. В этот же день после завершения протестов они вышли на улицу убираться.

В общем, это тоже косвенный признак того, что была провокация. Непальцы не способны на такую агрессию. При этом, конечно, у всех свои слабости, и когда уже все это произошло, кто-то воровал из горящих магазинов, бежал за толпой и чем-то кидался. Но при этом все понимают, что разрушать страну смысла нет, нужно что-то создавать и находить решения.

— Как вам кажется, можно ли считать, что ситуация действительно стабилизировалась?

— По моему мнению, да, ситуация стабилизировалось. Через четыре дня после начала протестов восстановилось движение транспорта, начали открываться школы. В данный момент ситуация для обычных жителей нормализовалась, все вернулось на круги своя. Если сейчас приехать в страну, можно даже и не догадаться, что что-то было.

На улицах все как раньше, не считая сгоревших зданий. Люди работают, радуются, смеются, ходят в гости, готовятся к Дашайну (непальский праздник, походящий на традиционный Новый год.— “Ъ”).

Все полны оптимизма из-за назначения временного правительства. Здесь считают, что это важный шаг с точки зрения смены политического курса.

Через шесть месяцев будут выборы (парламентские.— “Ъ”), и очень надеемся, что придет правительство с какими-то новыми идеями, новыми инициативами, которые направлены на экономический рост страны, на поддержание молодежи, на обеспечение молодежи рабочими местами и другими возможностями. И не только молодежи, но и всех жителей Непала, чтобы люди оставались здесь и могли развивать свою страну.

— В чем основная задача Ассоциации российских соотечественников в Непале?

— Это одна из старейших, по крайней мере в нашем регионе, ассоциаций. Ее образовали более 30 лет назад женщины, которые вышли замуж за непальцев, учившихся на территории Советского Союза, и переехали в Непал. Тогда это было, скорее, дружеское сообщество, потом оно трансформировалось. Когда движение соотечественников стало более организованным, то ассоциация приобрела уже формальный характер, и ее официально зарегистрировали.

Задача ассоциации всегда была в том, чтобы объединять, давать возможности для обмена информацией, опытом. Регион непростой, и Непал тоже страна непростая. У девушек, которые сюда приезжают из России (а раньше — из СССР), много вопросов, им нужна поддержка, помощь в поиске информации и расширении круга общения. Здесь другая культура, другая религия, естественно, хочется общения на родном языке.

Мы предоставляем платформу для общения на русском языке, при этом этническая группа или национальность неважны — у нас есть девушки из Узбекистана, Казахстана, Бурятии, Украины.

Также у нас есть молодое крыло, в которое входят дети соотечественников. В ассоциацию входят и мужчины.

Естественно, живя за границей, очень важно сохранять русский язык и культуру. И это тоже задача нашей ассоциации. Мы отмечаем все российские праздники, организовываем различные культурные и художественные мероприятия, устраиваем представления.

У нас, конечно, не такая большая диаспора, как в других странах, но это помогает сохранять связь с Россией.

— Сколько человек входит в ассоциацию? Что привело их в Непал, помимо семейных причин?

— Количество членов ассоциации превышает 50 человек. Для нас это достаточно много. В основном это жены непальцев, а также те, кто приезжает сюда заниматься бизнесом, преимущественно туризмом. Есть соотечественники, которые приезжают в Непал для духовного развития, изучения буддизма. Это число разнится из года в год. Какое-то время назад значимое количество уехало в другие страны: в Америку, Австралию, Англию, Канаду, поскольку Непал — не та страна, куда люди могут приехать за улучшением качества жизни. При этом Непал очень богат духовной культурой, поэтому многих он все еще привлекает.

Непал пытается разобраться с причинами и последствиями беспорядков

Лично я живу в Непале уже 20 лет. Сейчас могу сказать, что и Россия, и Непал — это мои две родные страны. Я приехала из Санкт-Петербурга, который кажется мне лучшим городом на земле. И перестроиться было сложно. Не хватало культурной составляющей того уровня, который представлен в Питере: театры, балеты, мюзиклы и музеи. Хотя в Непале тоже есть интересные виды искусства.

Сложно привыкнуть к другому языку, еде, культуре, поведению. Люди другие: в чем-то они более простые, в чем-то более сложные. Время на адаптацию, конечно, нужно было. Но Непал я в итоге приняла и перестала сравнивать его с другими странами: это одна из глобальных ошибок, которую совершают люди. Плюс я выучила непальский язык, это тоже важный фактор для адаптации и коммуникации с жителями страны.

— Как выстраивается коммуникация с местными жителями, когда ты не турист?

— Непальцы достаточно открытые и дружелюбные. Это впечатление, которое возникает у туристов сразу о местных, оно соответствует действительности, но в этом всегда есть что-то напускное. В общении с туристами люди всегда пытаются показать свои лучшие качества. Мы здесь живем на постоянной основе, и в зависимости от того, где мы работаем и с кем общаемся, отношение разное.

Я преподаю на кафедре превентивной медицины организации здравоохранения в медицинском институте в Катманду и работаю как с врачами и научными сотрудниками, так и с простыми людьми.

Относятся все уважительно, но иногда чувствуется дистанция, которая всегда будет. И, думаю, это характерно не только для Непала.

Мы выросли в другой среде, мы не знаем многие культурные особенности. К тому же мы отличаемся цветом кожи. Здесь в Непале всегда будут обращать на это внимание, нас все равно считают туристами. Но, например, когда они видят, как иностранцы говорят на непальском, их это очень трогает.

Фотогалерея

Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

Предыдущая фотография
Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Фото: Zuma / TASS

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Фото: Zuma / TASS

Последствия пожара в отеле Хилтон

Последствия пожара в отеле Хилтон

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Фото: Prabin Ranabhat / AP

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Следующая фотография
