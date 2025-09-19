Недавние протесты в Непале были направлены исключительно на политическую элиту — коррумпированную и неспособную обеспечить социальное благополучие жителей страны. Запрет соцсетей, с которого начались беспорядки, стал лишь последней каплей. Однако уход правительства в отставку снизил градус напряженности. Таким видением ситуации в этой стране Южной Азии в интервью с корреспондентом “Ъ” Лусине Баласян поделилась председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале Наталия Оли. Она также рассказала о жизни русскоязычной общины в Непале и о том, возможно ли стать в этой стране своим.

Председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале Наталия Оли

— В чем, по-вашему, причина протестов, произошедших в Непале на прошлой неделе?

— Не буду отрицать, предпосылки были. Непал — бедная страна, где процветает коррупция и много лет люди могли рассчитывать только на себя. При этом никаких социальных программ в стране нет. Государство пытается сделать что-то на базовом уровне, например обеспечить медицинскую страховку, но это все на начальной стадии. Медицина и образование платные.

Люди годами терпели и ждали. В последнее время участились публикации различных видео детей политиков, которые хвастались своей жизнью, брендовыми вещами, тем, как они проводят каникулы и тратят огромные суммы. И, естественно, это усилило раздражение, которое копилось долгое время.

Эти протесты связаны именно с молодежным движением. Многие молодые люди в Непале уезжают за границу на обучение в поисках новых возможностей — в самой стране, к сожалению, возможности обучения, трудоустройства и карьерного роста ограниченны.

Студенты решили выйти на мирный протест против коррумпированного правительства, потому что было ощущение, что перемен не было уже много лет и не предвидится. Запрет социальных сетей стал искрой. Это не основная причина протестов, но она стала последней каплей.

— Какова была обстановка во время протестов? Где находились вы в эти дни?

— Мы пережили достаточно сложную ситуацию. Мы не ожидали такого быстрого развития событий с такой силой и такой эскалации.

Есть ощущение, что случилась какая-то провокация. Потому что, зная непальцев уже 20 лет, наблюдая большое количество протестов и революций, могу сказать — такого не было никогда. Как будто была какая-то организация, которая спровоцировала эскалацию во время мирных протестов.

К сожалению, в первый день погибло большое количество молодых людей — 19, по официальным данным. Когда полицейские начали стрелять по студентам, конечно, все обозлились. На следующий день все вышло из-под контроля, начались массовые протесты.

Сжигались дома политиков, государственные здания. Было непонятно, куда это все идет. До того момента, как к вечеру второго дня армия взяла ситуацию в свои руки, казалось, что в стране хаос.

Во время протестов я была на международной конференции, куда приехали гости из других стран. Мы проводили мероприятие в гостинице, которая, естественно, была закрыта для других посетителей из-за беспорядков и находилась под усиленной охраной. Тогда уже появились новости, что подожгли отель Hilton, принадлежащий сыну премьер-министра. И было очень некомфортно, потому что не знаешь, ворвутся сейчас в гостиницу или нет, подожгут или нет. Но все обошлось.

— Общались ли вы с членами ассоциации во время протестов? Угрожало ли им что-нибудь? Как они относятся к происходящему?

— Мы были на связи. Насколько я знаю, все они были в безопасности.

Все соотечественники понимают политическую ситуацию, все видят необходимость для изменений, потому что это давно назрело. У нас есть общие площадки в социальных сетях, где мы делимся нашим опытом, мыслями. И, судя по всему, все надеются на то, что это принесет позитивные изменения для страны и, соответственно, для нас тоже.

— Как вы считаете, почему протесты завершились так быстро?

— Я думаю, что они завершились быстро, поскольку непальцы очень миролюбивые люди. Честно говоря, я до последнего не верила и не верю, что местные полицейские просто так могут открыть огонь по невинным студентам, которые вышли на мирные протесты.

Злость была выплеснута именно на политическую элиту. Уход правительства в отставку снизил градус напряженности. На третий день после всего этого студенты заявили, что не поджигали эти правительственные здания, что не хотели разрушать недвижимость или портить что-либо. В этот же день после завершения протестов они вышли на улицу убираться.

В общем, это тоже косвенный признак того, что была провокация. Непальцы не способны на такую агрессию. При этом, конечно, у всех свои слабости, и когда уже все это произошло, кто-то воровал из горящих магазинов, бежал за толпой и чем-то кидался. Но при этом все понимают, что разрушать страну смысла нет, нужно что-то создавать и находить решения.

— Как вам кажется, можно ли считать, что ситуация действительно стабилизировалась?

— По моему мнению, да, ситуация стабилизировалось. Через четыре дня после начала протестов восстановилось движение транспорта, начали открываться школы. В данный момент ситуация для обычных жителей нормализовалась, все вернулось на круги своя. Если сейчас приехать в страну, можно даже и не догадаться, что что-то было.

На улицах все как раньше, не считая сгоревших зданий. Люди работают, радуются, смеются, ходят в гости, готовятся к Дашайну (непальский праздник, походящий на традиционный Новый год.— “Ъ”).

Все полны оптимизма из-за назначения временного правительства. Здесь считают, что это важный шаг с точки зрения смены политического курса.

Через шесть месяцев будут выборы (парламентские.— “Ъ”), и очень надеемся, что придет правительство с какими-то новыми идеями, новыми инициативами, которые направлены на экономический рост страны, на поддержание молодежи, на обеспечение молодежи рабочими местами и другими возможностями. И не только молодежи, но и всех жителей Непала, чтобы люди оставались здесь и могли развивать свою страну.

— В чем основная задача Ассоциации российских соотечественников в Непале?

— Это одна из старейших, по крайней мере в нашем регионе, ассоциаций. Ее образовали более 30 лет назад женщины, которые вышли замуж за непальцев, учившихся на территории Советского Союза, и переехали в Непал. Тогда это было, скорее, дружеское сообщество, потом оно трансформировалось. Когда движение соотечественников стало более организованным, то ассоциация приобрела уже формальный характер, и ее официально зарегистрировали.

Задача ассоциации всегда была в том, чтобы объединять, давать возможности для обмена информацией, опытом. Регион непростой, и Непал тоже страна непростая. У девушек, которые сюда приезжают из России (а раньше — из СССР), много вопросов, им нужна поддержка, помощь в поиске информации и расширении круга общения. Здесь другая культура, другая религия, естественно, хочется общения на родном языке.

Мы предоставляем платформу для общения на русском языке, при этом этническая группа или национальность неважны — у нас есть девушки из Узбекистана, Казахстана, Бурятии, Украины.

Также у нас есть молодое крыло, в которое входят дети соотечественников. В ассоциацию входят и мужчины.

Естественно, живя за границей, очень важно сохранять русский язык и культуру. И это тоже задача нашей ассоциации. Мы отмечаем все российские праздники, организовываем различные культурные и художественные мероприятия, устраиваем представления.

У нас, конечно, не такая большая диаспора, как в других странах, но это помогает сохранять связь с Россией.

— Сколько человек входит в ассоциацию? Что привело их в Непал, помимо семейных причин?

— Количество членов ассоциации превышает 50 человек. Для нас это достаточно много. В основном это жены непальцев, а также те, кто приезжает сюда заниматься бизнесом, преимущественно туризмом. Есть соотечественники, которые приезжают в Непал для духовного развития, изучения буддизма. Это число разнится из года в год. Какое-то время назад значимое количество уехало в другие страны: в Америку, Австралию, Англию, Канаду, поскольку Непал — не та страна, куда люди могут приехать за улучшением качества жизни. При этом Непал очень богат духовной культурой, поэтому многих он все еще привлекает.

Лично я живу в Непале уже 20 лет. Сейчас могу сказать, что и Россия, и Непал — это мои две родные страны. Я приехала из Санкт-Петербурга, который кажется мне лучшим городом на земле. И перестроиться было сложно. Не хватало культурной составляющей того уровня, который представлен в Питере: театры, балеты, мюзиклы и музеи. Хотя в Непале тоже есть интересные виды искусства.

Сложно привыкнуть к другому языку, еде, культуре, поведению. Люди другие: в чем-то они более простые, в чем-то более сложные. Время на адаптацию, конечно, нужно было. Но Непал я в итоге приняла и перестала сравнивать его с другими странами: это одна из глобальных ошибок, которую совершают люди. Плюс я выучила непальский язык, это тоже важный фактор для адаптации и коммуникации с жителями страны.

— Как выстраивается коммуникация с местными жителями, когда ты не турист?

— Непальцы достаточно открытые и дружелюбные. Это впечатление, которое возникает у туристов сразу о местных, оно соответствует действительности, но в этом всегда есть что-то напускное. В общении с туристами люди всегда пытаются показать свои лучшие качества. Мы здесь живем на постоянной основе, и в зависимости от того, где мы работаем и с кем общаемся, отношение разное.

Я преподаю на кафедре превентивной медицины организации здравоохранения в медицинском институте в Катманду и работаю как с врачами и научными сотрудниками, так и с простыми людьми.

Относятся все уважительно, но иногда чувствуется дистанция, которая всегда будет. И, думаю, это характерно не только для Непала.

Мы выросли в другой среде, мы не знаем многие культурные особенности. К тому же мы отличаемся цветом кожи. Здесь в Непале всегда будут обращать на это внимание, нас все равно считают туристами. Но, например, когда они видят, как иностранцы говорят на непальском, их это очень трогает.