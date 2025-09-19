Аукцион по продаже АО «Промышленный» не предусматривает сохранение профиля

По информации министерства сельского хозяйства и управления имущественных отношений Алтайского края, аукционной документацией не предусмотрено требование к новому собственнику по сохранению профиля сельскохозяйственного предприятия АО «Промышленный».

Торги по продаже принадлежащих региону 100% акций АО «Промышленный» управление имущественных отношений Алтайского края объявило в начале сентября 2025-го. Начальная цена предприятия — 483 млн руб., шаг аукциона — 24,1 млн руб.

«Поступают запросы от различных юридических лиц о предоставлении дополнительной информации, касающейся деятельности АО «Промышленный», что дает основание предполагать о заинтересованности в его приобретении», — сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

В состав имущества предприятия, кроме земельного участка входят 138 зданий и сооружений, включая административный блок, постройки для скота, конюшню, зерносклады, убойный пункт, овощехранилище, АЗС, дом животноводов, ветеринарную аптеку, гаражи, мастерские, магазины и пр. Общая площадь помещений — 316,3 тыс. кв. м, по некоторым из них заключены договоры аренды. Заявки для участия организатор принимает с 8 сентября по 4 октября, сам аукцион запланирован на 8 октября.

Лолита Белова