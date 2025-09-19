Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться

Актриса Моника Беллуччи и голливудский режиссер Тим Бертон сообщили о расставании, передает AFP. В совместном заявлении они отметили, что завершают роман «с огромным уважением и глубокой заботой друг о друге».

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Тим Бертон и Моника Беллуччи

Моника Беллуччи официально рассказала о романе с режиссером в июне 2023 года. Незадолго до этого на обложке Paris Match появилось совместное фото пары, сделанное папарацци.

Издание отмечало, что актриса и режиссер познакомились в Каннах еще в 2006 году. По данным Paris Match, их роман начался 16 лет спустя на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе. Моника Беллуччи завершила роман с художником Николя Лефевром в 2019 году и была в тот момент одинока. Тим Бертон расстался с актрисой Хеленой Бонэм Картер еще в 2014-м.