Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться

Актриса Моника Беллуччи и голливудский режиссер Тим Бертон сообщили о расставании, передает AFP. В совместном заявлении они отметили, что завершают роман «с огромным уважением и глубокой заботой друг о друге».

Тим Бертон и Моника Беллуччи

Тим Бертон и Моника Беллуччи

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Тим Бертон и Моника Беллуччи

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Моника Беллуччи официально рассказала о романе с режиссером в июне 2023 года. Незадолго до этого на обложке Paris Match появилось совместное фото пары, сделанное папарацци.

Издание отмечало, что актриса и режиссер познакомились в Каннах еще в 2006 году. По данным Paris Match, их роман начался 16 лет спустя на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе. Моника Беллуччи завершила роман с художником Николя Лефевром в 2019 году и была в тот момент одинока. Тим Бертон расстался с актрисой Хеленой Бонэм Картер еще в 2014-м.

Фотогалерея

Жизнь и роли Моники Беллуччи

Предыдущая фотография
«Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты» &lt;br>Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в семье художницы и крестьянина в итальянской провинции Перуджа. С детства она мечтала стать адвокатом. Чтобы заработать на учебу, с 16 лет Беллуччи начала подрабатывать моделью. Это настолько понравилось ей, что Моника решила не поступать в университет. Переехав в Милан, она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. К концу 1980-х Беллуччи уже была известной моделью в Париже и Нью-Йорке, работала с Dolce &amp; Gabbana и журналом Elle

«Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты»
Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в семье художницы и крестьянина в итальянской провинции Перуджа. С детства она мечтала стать адвокатом. Чтобы заработать на учебу, с 16 лет Беллуччи начала подрабатывать моделью. Это настолько понравилось ей, что Моника решила не поступать в университет. Переехав в Милан, она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. К концу 1980-х Беллуччи уже была известной моделью в Париже и Нью-Йорке, работала с Dolce & Gabbana и журналом Elle

Фото: Fotobank

«Актерская игра — это не слова. Холли Хантер не сказала в фильме “Пианино” ни слова и получила &quot;Оскара&quot;» &lt;br>После того как карьера модели сложилась, Беллуччи начала пробовать себя в кинематографе. В 1992 году она снялась в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула». Роль невесты Дракулы оказалась для молодой актрисы удачной. Ее стали приглашать в свои картины лучшие режиссеры Европы и Америки. В 1996 году Моника Беллуччи получила французскую премию «Сезар» как лучшая молодая актриса за роль в фильме «Квартира». На съемках картины она познакомилась со своим будущим мужем актером Венсаном Касселем (на фото)

«Актерская игра — это не слова. Холли Хантер не сказала в фильме “Пианино” ни слова и получила "Оскара"»
После того как карьера модели сложилась, Беллуччи начала пробовать себя в кинематографе. В 1992 году она снялась в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула». Роль невесты Дракулы оказалась для молодой актрисы удачной. Ее стали приглашать в свои картины лучшие режиссеры Европы и Америки. В 1996 году Моника Беллуччи получила французскую премию «Сезар» как лучшая молодая актриса за роль в фильме «Квартира». На съемках картины она познакомилась со своим будущим мужем актером Венсаном Касселем (на фото)

Фото: IMA Films

В 2000 году Моника Беллуччи блеснула ролью провинциальной итальянской красотки в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе «Малена» (кадр на фото). Действие картины происходит во время и сразу после Второй мировой войны. Беллуччи удалось создать впечатляющий образ раскованной чувственной женщины, гонимой завистниками и лицемерами

В 2000 году Моника Беллуччи блеснула ролью провинциальной итальянской красотки в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе «Малена» (кадр на фото). Действие картины происходит во время и сразу после Второй мировой войны. Беллуччи удалось создать впечатляющий образ раскованной чувственной женщины, гонимой завистниками и лицемерами

Фото: Miramax Films

«Мое тело очень важно для меня… Мое лицо, мои пальцы, мои ноги, мои руки, мои глаза, все. Я использую все, что у меня есть» &lt;br> В 2004 году актриса возглавила список ста самых красивых женщин мира, по версии издания Ask Men’s

«Мое тело очень важно для меня… Мое лицо, мои пальцы, мои ноги, мои руки, мои глаза, все. Я использую все, что у меня есть»
В 2004 году актриса возглавила список ста самых красивых женщин мира, по версии издания Ask Men’s

Фото: AP / Luca Bruno

«Быть актрисой — это высшая степень женственности» &lt;br> Следующей совместной ролью Касселя и Беллуччи стал фильм «Братство волка» (2001). В 2002 году актриса исполнила роль Клеопатры в на тот момент самом дорогом фильме за всю историю французского кинематографа «Астерикс и Обеликс: Миссия &quot;Клеопатра&quot;» (кадр на фото)

«Быть актрисой — это высшая степень женственности»
Следующей совместной ролью Касселя и Беллуччи стал фильм «Братство волка» (2001). В 2002 году актриса исполнила роль Клеопатры в на тот момент самом дорогом фильме за всю историю французского кинематографа «Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"» (кадр на фото)

Фото: Centre National de la Cinematographie (CNC)

«Для меня очень важно искать и находить необычные роли и проверять, могу ли я их исполнить. Кто-то сказал мне, что внутри всех артистов есть спящие красавицы и, каждый раз играя роль, одна из этих красавиц просыпается. Внутри нас есть все. Нам нужно только увидеть это» &lt;br> Следующий фильм с участием Беллуччи и Касселя — «Необратимость» Гаспара Ноэ — был неоднозначно воспринят критиками и зрителями. Девятиминутная сцена жестокого изнасилования беременной героини Беллуччи в подземном переходе (на фото), которую снимали два дня, вызвала шок у зрителей на показе фильма в Канне — около двухсот человек покинули зал, не досмотрев фильм даже до середины. Сама Моника признавалась, что ей очень страшно пересматривать картину

«Для меня очень важно искать и находить необычные роли и проверять, могу ли я их исполнить. Кто-то сказал мне, что внутри всех артистов есть спящие красавицы и, каждый раз играя роль, одна из этих красавиц просыпается. Внутри нас есть все. Нам нужно только увидеть это»
Следующий фильм с участием Беллуччи и Касселя — «Необратимость» Гаспара Ноэ — был неоднозначно воспринят критиками и зрителями. Девятиминутная сцена жестокого изнасилования беременной героини Беллуччи в подземном переходе (на фото), которую снимали два дня, вызвала шок у зрителей на показе фильма в Канне — около двухсот человек покинули зал, не досмотрев фильм даже до середины. Сама Моника признавалась, что ей очень страшно пересматривать картину

Фото: Studio Canal

«Нам никто не принадлежит: ни наши мужья, ни дети. Мы можем только чем-то делиться с людьми, которых любим» &lt;br>Беллуччи и Касселя называли одной из самых красивых пар. Они поженились в сентябре 1999 года. У супругов родились две дочери — Дева Кассель и Леони Кассель. Пара рассталась в 2013 году. По одной из версий, из-за измен Касселя. Тем не менее, по словам бывших супругов, им удалось сохранить дружеские отношения

«Нам никто не принадлежит: ни наши мужья, ни дети. Мы можем только чем-то делиться с людьми, которых любим»
Беллуччи и Касселя называли одной из самых красивых пар. Они поженились в сентябре 1999 года. У супругов родились две дочери — Дева Кассель и Леони Кассель. Пара рассталась в 2013 году. По одной из версий, из-за измен Касселя. Тем не менее, по словам бывших супругов, им удалось сохранить дружеские отношения

Фото: Reuters

«Как жительнице Европы мне нужно быть здесь и сниматься в итальянских и французских фильмах. Однако Америка для меня также интересна» &lt;br>На протяжении 2000-х Беллуччи активно снималась. В европейских картинах «Помни обо мне» и «Слезы солнца», а затем и у американских режиссеров Вачовски в картинах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» &lt;br>На фото: актриса на премьере фильма «Матрица: Перезагрузка» в Лос-Анджелесе

«Как жительнице Европы мне нужно быть здесь и сниматься в итальянских и французских фильмах. Однако Америка для меня также интересна»
На протяжении 2000-х Беллуччи активно снималась. В европейских картинах «Помни обо мне» и «Слезы солнца», а затем и у американских режиссеров Вачовски в картинах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция»
На фото: актриса на премьере фильма «Матрица: Перезагрузка» в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

«Не нужно ненавидеть людей, которые завидуют, потому что они признают, что ты лучше» &lt;br>Несмотря на развитие актерской карьеры, Беллуччи не бросала модельный бизнес. Параллельно она часто снималась для мужских журналов, стала лицом косметической компании Oriflame, ювелирной компании Cartier, косметической линии Dolce &amp; Gabbana

«Не нужно ненавидеть людей, которые завидуют, потому что они признают, что ты лучше»
Несмотря на развитие актерской карьеры, Беллуччи не бросала модельный бизнес. Параллельно она часто снималась для мужских журналов, стала лицом косметической компании Oriflame, ювелирной компании Cartier, косметической линии Dolce & Gabbana

Фото: Reuters

Одним из самых неоднозначных фильмов в карьере Беллуччи остается картина Мела Гибсона «Страсти Христовы», где Моника сыграла роль Марии Магдалины (на фото). Сама картина не была принята критикой и плохо воспринята верующими. Актеры и режиссер фильма были вынуждены отвечать на многочисленные нападки

Одним из самых неоднозначных фильмов в карьере Беллуччи остается картина Мела Гибсона «Страсти Христовы», где Моника сыграла роль Марии Магдалины (на фото). Сама картина не была принята критикой и плохо воспринята верующими. Актеры и режиссер фильма были вынуждены отвечать на многочисленные нападки

Фото: Icon Productions

«Когда я сижу за столом с моими друзьями, это момент настоящего удовольствия, когда я действительно наслаждаюсь моей жизнью» &lt;br>В 2006 году Беллуччи была почетным членом жюри Каннского кинофестиваля. В 2016 году стала кавалером ордена Почетного легиона

«Когда я сижу за столом с моими друзьями, это момент настоящего удовольствия, когда я действительно наслаждаюсь моей жизнью»
В 2006 году Беллуччи была почетным членом жюри Каннского кинофестиваля. В 2016 году стала кавалером ордена Почетного легиона

Фото: Reuters

«Я прекрасно понимаю, что, для того чтобы меня перестали воспринимать просто как хорошенькую женщину с фигурой, нужно постоянно доказывать, что ты можешь что-то еще. Когда люди видят хорошенькую женщину, они думают, что она должна быть тупой. Когда мне было 15-16, я всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги. Сейчас мне все равно. Если вы желаете думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь»

«Я прекрасно понимаю, что, для того чтобы меня перестали воспринимать просто как хорошенькую женщину с фигурой, нужно постоянно доказывать, что ты можешь что-то еще. Когда люди видят хорошенькую женщину, они думают, что она должна быть тупой. Когда мне было 15-16, я всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги. Сейчас мне все равно. Если вы желаете думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь»

Фото: AP / Gregorio Borgia

Моника Беллуччи никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. На вопрос о том, как ей удается так хорошо выглядеть в своем возрасте, она отвечает: «Главное средство от увядания — любовь к жизни»

Моника Беллуччи никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. На вопрос о том, как ей удается так хорошо выглядеть в своем возрасте, она отвечает: «Главное средство от увядания — любовь к жизни»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В 2021 году к 20-летию фильма «Необратимость» с Моникой Беллучи в главной роли в прокат вышла его новая режиссерская версия, смонтированная в хронологическом порядке. Белуччи продолжает сниматься в кино и играть в театре. В 2022 году с актрисой вышли фильмы «Мама мафия» и «Флешбэк»

В 2021 году к 20-летию фильма «Необратимость» с Моникой Беллучи в главной роли в прокат вышла его новая режиссерская версия, смонтированная в хронологическом порядке. Белуччи продолжает сниматься в кино и играть в театре. В 2022 году с актрисой вышли фильмы «Мама мафия» и «Флешбэк»

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

«Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить»

«Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить»

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

В 2024 году с актрисой вышла кинолента «Битлджус Битлджус». Картина стала фильмом открытия на Венецианском кинофестивале &lt;BR>На фото: на открытие Венецианского кинофестиваля в 2024 году

В 2024 году с актрисой вышла кинолента «Битлджус Битлджус». Картина стала фильмом открытия на Венецианском кинофестивале
На фото: на открытие Венецианского кинофестиваля в 2024 году

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 16

«Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты»
Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в семье художницы и крестьянина в итальянской провинции Перуджа. С детства она мечтала стать адвокатом. Чтобы заработать на учебу, с 16 лет Беллуччи начала подрабатывать моделью. Это настолько понравилось ей, что Моника решила не поступать в университет. Переехав в Милан, она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. К концу 1980-х Беллуччи уже была известной моделью в Париже и Нью-Йорке, работала с Dolce & Gabbana и журналом Elle

Фото: Fotobank

«Актерская игра — это не слова. Холли Хантер не сказала в фильме “Пианино” ни слова и получила "Оскара"»
После того как карьера модели сложилась, Беллуччи начала пробовать себя в кинематографе. В 1992 году она снялась в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула». Роль невесты Дракулы оказалась для молодой актрисы удачной. Ее стали приглашать в свои картины лучшие режиссеры Европы и Америки. В 1996 году Моника Беллуччи получила французскую премию «Сезар» как лучшая молодая актриса за роль в фильме «Квартира». На съемках картины она познакомилась со своим будущим мужем актером Венсаном Касселем (на фото)

Фото: IMA Films

В 2000 году Моника Беллуччи блеснула ролью провинциальной итальянской красотки в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе «Малена» (кадр на фото). Действие картины происходит во время и сразу после Второй мировой войны. Беллуччи удалось создать впечатляющий образ раскованной чувственной женщины, гонимой завистниками и лицемерами

Фото: Miramax Films

«Мое тело очень важно для меня… Мое лицо, мои пальцы, мои ноги, мои руки, мои глаза, все. Я использую все, что у меня есть»
В 2004 году актриса возглавила список ста самых красивых женщин мира, по версии издания Ask Men’s

Фото: AP / Luca Bruno

«Быть актрисой — это высшая степень женственности»
Следующей совместной ролью Касселя и Беллуччи стал фильм «Братство волка» (2001). В 2002 году актриса исполнила роль Клеопатры в на тот момент самом дорогом фильме за всю историю французского кинематографа «Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"» (кадр на фото)

Фото: Centre National de la Cinematographie (CNC)

«Для меня очень важно искать и находить необычные роли и проверять, могу ли я их исполнить. Кто-то сказал мне, что внутри всех артистов есть спящие красавицы и, каждый раз играя роль, одна из этих красавиц просыпается. Внутри нас есть все. Нам нужно только увидеть это»
Следующий фильм с участием Беллуччи и Касселя — «Необратимость» Гаспара Ноэ — был неоднозначно воспринят критиками и зрителями. Девятиминутная сцена жестокого изнасилования беременной героини Беллуччи в подземном переходе (на фото), которую снимали два дня, вызвала шок у зрителей на показе фильма в Канне — около двухсот человек покинули зал, не досмотрев фильм даже до середины. Сама Моника признавалась, что ей очень страшно пересматривать картину

Фото: Studio Canal

«Нам никто не принадлежит: ни наши мужья, ни дети. Мы можем только чем-то делиться с людьми, которых любим»
Беллуччи и Касселя называли одной из самых красивых пар. Они поженились в сентябре 1999 года. У супругов родились две дочери — Дева Кассель и Леони Кассель. Пара рассталась в 2013 году. По одной из версий, из-за измен Касселя. Тем не менее, по словам бывших супругов, им удалось сохранить дружеские отношения

Фото: Reuters

«Как жительнице Европы мне нужно быть здесь и сниматься в итальянских и французских фильмах. Однако Америка для меня также интересна»
На протяжении 2000-х Беллуччи активно снималась. В европейских картинах «Помни обо мне» и «Слезы солнца», а затем и у американских режиссеров Вачовски в картинах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция»
На фото: актриса на премьере фильма «Матрица: Перезагрузка» в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

«Не нужно ненавидеть людей, которые завидуют, потому что они признают, что ты лучше»
Несмотря на развитие актерской карьеры, Беллуччи не бросала модельный бизнес. Параллельно она часто снималась для мужских журналов, стала лицом косметической компании Oriflame, ювелирной компании Cartier, косметической линии Dolce & Gabbana

Фото: Reuters

Одним из самых неоднозначных фильмов в карьере Беллуччи остается картина Мела Гибсона «Страсти Христовы», где Моника сыграла роль Марии Магдалины (на фото). Сама картина не была принята критикой и плохо воспринята верующими. Актеры и режиссер фильма были вынуждены отвечать на многочисленные нападки

Фото: Icon Productions

«Когда я сижу за столом с моими друзьями, это момент настоящего удовольствия, когда я действительно наслаждаюсь моей жизнью»
В 2006 году Беллуччи была почетным членом жюри Каннского кинофестиваля. В 2016 году стала кавалером ордена Почетного легиона

Фото: Reuters

«Я прекрасно понимаю, что, для того чтобы меня перестали воспринимать просто как хорошенькую женщину с фигурой, нужно постоянно доказывать, что ты можешь что-то еще. Когда люди видят хорошенькую женщину, они думают, что она должна быть тупой. Когда мне было 15-16, я всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги. Сейчас мне все равно. Если вы желаете думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь»

Фото: AP / Gregorio Borgia

Моника Беллуччи никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. На вопрос о том, как ей удается так хорошо выглядеть в своем возрасте, она отвечает: «Главное средство от увядания — любовь к жизни»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В 2021 году к 20-летию фильма «Необратимость» с Моникой Беллучи в главной роли в прокат вышла его новая режиссерская версия, смонтированная в хронологическом порядке. Белуччи продолжает сниматься в кино и играть в театре. В 2022 году с актрисой вышли фильмы «Мама мафия» и «Флешбэк»

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

«Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить»

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

В 2024 году с актрисой вышла кинолента «Битлджус Битлджус». Картина стала фильмом открытия на Венецианском кинофестивале
На фото: на открытие Венецианского кинофестиваля в 2024 году

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Смотреть

Новости компаний Все