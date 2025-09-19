Брейтовские депутаты приняли собственный кодекс этики

В Ярославской области утвержден кодекс этики депутата муниципального совета Брейтовского муниципального округа, запрещающий народному избраннику публиковать полученные документы без специального согласования, оскорблять других депутатов и выступать против деятельности совета. Соответствующий документ принят на заседании 17 сентября и опубликован на сайте администрации Брейтовского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кодекс этики утвержден в целях «установления этических норм и правил поведения депутатов». Правила обязательны для исполнения всеми депутатами. В частности, документ запрещает депутату публиковать документы, которые он получил в связи со своей деятельностью.

«Опубликование депутатом любых печатных, аудио и видеоматериалов, полученных в ходе подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях муниципального Совета и постоянных комиссий, в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах, которые не определены муниципальными правовыми актами как официальные, осуществляется только по согласованию с другими депутатами»,— говорится в Кодексе. Исключением является только информация, которая непосредственно относится к самому депутату.

Кроме того, депутат не может использовать официальную служебную информацию, предоставленную ему госорганами, органами местного самоуправления и должностными лицами, для приобретения личной выгоды, популярности или достижения других целей, не связанных с депутатскими полномочиями.

Кодекс закрепляет свод правил поведения депутата. Он не может навязывать другим свою позицию «некорректными методами», обязан «проявлять терпимость и уважение к чужому мнению, не допускать в общении командно-приказного стиля».

«Депутаты, выступающие на заседании…, не должны употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, прерывать выступающих, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. Депутат, считающий себя оскорбленным словами и (или) действием другого депутата, вправе требовать от него публичных извинений»,— говорится в кодексе.

В случае употребления в публичных критических выступлениях недостоверных сведений депутат должен принести извинения тем, чьи интересы были затронуты этим выступлением. Также депутат должен отказаться от действий, которые могут «скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей, выдвинувшее его избирательное объединение и муниципальный совет».

За неоднократное нарушение правил депутат может быть лишен права выступления на заседании. Если народный избранник откажется извиняться, то ситуацию будет рассматривать комиссия по законодательству и социальной политике. Среди мер воздействия перечислены замечание, предупреждение, направление в СМИ информации о нарушении депутата, в правоохранительные органы — если имеет место быть правонарушение. Депутат имеет право обжаловать принятое в отношении него решение.

Аналогичный этический кодекс приняли депутаты Ярославской областной думы в 2014 году. В местных представительных органах ранее такие документы не принимались.