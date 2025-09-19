В Ставрополе возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния многоэтажки

Уголовное дело из-за аварийного дома на проспекте Кулакова возбудили в Ставрополе после публикаций в СМИ, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жильцы многоквартирного дома сообщили о серьезных проблемах с фундаментом и многочисленных трещинах в подвале. По их словам, дом был построен с нарушениями, что вызвало разрушение несущих конструкций и поставило под угрозу безопасность проживающих.

По результатам мониторинга СМИ и поступивших жалоб Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье 293 часть 1 УК РФ — халатность. По указанию и.о. руководителя следственного управления Владимира Хорольского расследование поручили Ставропольскому межрайонному следственному отделу. Следователи проводят проверку действий должностных лиц, ответственных за строительство и эксплуатацию дома.

Станислав Маслаков