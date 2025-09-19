В Ярославле решили не депортировать многодетную гражданку Узбекистана

Прокуратура Ярославской области добилась отмены постановления о выдворении из РФ гражданки Узбекистана, имеющей несовершеннолетних детей и проживающей на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе сообщали, что бывшая жительница Узбекистана в 2010 году вместе с дочерью и супругом переехала в Симферополь. Спустя шесть лет мать вместе с двумя детьми сбежала из-за избиений мужа и укрылась в православном храме, а по совету священника уехала в православную общину в Ростов Великий (Ярославская область). Там она родила еще троих детей.

«Жили в однокомнатной съемной квартире. Младшие дети не имеют никаких документов, так как Татьяна находилась в России на нелегальном положении, а ее сожитель несколько лет назад утерял паспорт. Дети не учились в школе, не получали медицинского обслуживания»,— сообщали в аппарате.

Весной 2025 года полиция узнала о незарегистрированной семье: женщину с детьми отправили в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшей депортации. Отец родившихся в России детей обратился на личный прием прокурора области Климента Юрздицкого и омбудсмена Сергея Бабуркина с просьбой о помощи. В результате подробного рассмотрения ситуации было принято решение в пользу семьи.

«По результатам прокурорского вмешательства постановление органа внутренних дел в части выдворения из РФ и помещения в Центр временного содержания иностранных граждан женщины отменено, семье оказана необходимая медицинская помощь, оформлены документы о рождении детей, несовершеннолетние зачислены в образовательные учреждения»,— сообщили в прокуратуре.

Мужчина подал иск в суд об установлении отцовства в отношении детей, чтобы они могли приобрести гражданство РФ. Прокурор региона взял ситуацию на контроль.

Алла Чижова