В лесу под Миассом ввели карантин из-за усурийского полиграфа

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора ввело карантинный фитосанитарный режим на площади 3,6 тыс. га леса в Миасском городском округе. На этой территории обнаружен опасный вредитель — усурийский полиграф, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новые очаги полиграфа находятся в трех кварталах (№№61,62,63) Новоандреевского участкового лесничества. Вредителя обнаружили во время мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории региона.

На время действия карантина из зараженной зоны запрещено вывозить посадочный материал и срезанные ветви растений-хозяев — пихты и ели, а также рождественские деревья Владельцы лесных угодий обязаны вырубить и уничтожить зараженные деревья.

Уссурийский полиграф — это жук-короед размером 2 мм. Питается преимущественно пихтой.

