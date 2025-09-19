ЦБ разъяснил банкам, как работать с несовершеннолетними

Банк России опубликовал рекомендации для банков, цель которых предотвратить вовлечение подростков в операции по отмыванию денег и дропперство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для этого ЦБ рекомендует кредитным организациям информировать родителей или законных представителей о выданных детям картах. В этих случаях могут быть изменены условия договоров, в том числе действующих. Кроме того, Банк России предлагает банкам в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов определять признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции.

Также ЦБ рекомендует банкам получать у несовершеннолетних клиентов информацию об их родственниках, от которых могут поступать денежные средства для зачисления на банковский счет либо в пользу которых несовершеннолетним клиентом планируется осуществлять переводы денежных средств.

Рекомендуется также определить для каждого несовершеннолетнего доверенное лицо («вторая рука»), которое будет подтверждать определенный в договоре набор операций клиента.

Для переводов и получения средств от прочих лиц, не указанных в качестве родственников, с которыми планируются операции, а также для операций по снятию и внесению наличных средств на счет предлагается установить лимит в размере 100 тыс. руб. в месяц.

При возникновении подозрений, что операции с денежными средствами или иным имуществом совершаются не самим несовершеннолетним клиентом либо несовершеннолетним клиентом, действующим в интересах или по поручению физлица, не указанного в договоре, банк может отказаться от проведения операции.

Отдел финансов