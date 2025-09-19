В Норильске будет введен туристический налог

Власти Норильска планируют ввести в заполярном городе туристический налог. Инициативу мэрии на заседании горсовета одобрила профильная комиссия — по бюджету и собственности.

В числе оснований для введения налога и. о. вице-мэра «северной столицы» Красноярского края Татьяна Марьева назвала рост туристического потока. За последние три года он вырос с 12 тыс. до 23 тыс. в год. В реестр классифицированных средств размещения в Норильске, где проживает более 175 тыс. человек, внесено 11 объектов размещения.

Налог планируется ввести с 2026 года. Городские власти рассчитывают получить от его поступлений в следующем году 8,9 млн руб.

«С учетом состояния нашего бюджета — я имею в виду серьезный дефицит средств — дополнительные доходы нам, безусловно, нужны. 9 млн руб. — это тоже деньги»,— процитировал официальный сайт Норильска бюджетной комиссии Виктора Цюпко.

