ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ Свердловской и Челябинской областей задержали двух жителей Екатеринбурга, которые легализовывали незаконное пребывание в стране мигрантов из Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно данным ФСБ, с декабря 2020 года по май 2024 года двое екатеринбуржцев изготавливали поддельные трудовые договоры от имени юридических лиц, необходимые для продления срока законного пребывания в стране и для фиктивной постановки на учет по месту пребывания.

Силовики провели обыски в домах и на местах работы фигурантов, где нашли списки ранее легализованных мигрантов, а также оттиски печатей и документы, доказывающие причастность к противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Оба фигуранта в настоящее время содержатся под стражей», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Артем Путилов