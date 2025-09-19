С октября «Пари НН» вновь будет проводить матчи на стадионе в Нижнем Новгороде

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей побывала на домашнем стадионе ФУ «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Она подтвердила, что газон на стадионе «Совкомбанк Арена» соответствует регламенту по проведению матчей РПЛ и Кубка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это позволит «Пари НН» вновь проводить матчи на своем домашнем стадионе и 1 октября встретиться в Нижнем Новгороде с московским «Спартаком».

По словам спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова, после матча комиссия РПЛ вновь приедет с инспекцией на нижегородский стадион, чтобы оценить качество газона. «Надеемся на оптимистичный сценарий и что все оставшиеся домашние матчи сезона мы проведем на родном стадионе»,— отметил господин Удальцов.

Как писал «Ъ-Приволжье», во время ремонтных работ на стадионе «Совкомбанк Арена» нижегородский ФК «Пари НН» был вынужден использовать в качестве домашнего стадионы, расположенные в других регионах и попадающие под нормативы РПЛ. В частности, несколько домашних матчей клуб сыграл в Саранске на «Мордовия Арене».

Андрей Репин