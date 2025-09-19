Акция «Плати — не ПЕНЯй!» уже собрала 130 000 участников в Пермском крае!

Для клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске есть уникальная возможность начать осень с чистого листа! Как в детстве мы с трепетом ждали первого звонка, чтобы перевернуть страницу старой тетради и начать новую историю, так и сейчас можно встретить осень с обновлённым балансом, участвуя в акции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» «Плати – не ПЕНЯй!».

Что вы получаете?

- Полное освобождение от пеней (кроме судебных решений)

- Избавление от долгов за тепло и горячую воду

- Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне

Успейте до 30 сентября 2025 года:

- Оплатить счета за август

- Погасить указанную в квитанции задолженность

- Забыть о неприятных напоминаниях

Как это сделать?

Проще простого! Выбирайте любой удобный способ:

- Сканируйте QR-код с квитанции

- Переводите через банковское приложение

- Оплачивайте в банкомате

- Используйте сайт расчётно-кассового центра

«Мы хотим помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, у кого-то были существенные причины для просрочки платежа. Давайте вместе сделаем шаг к финансовому комфорту и стабильности!» — призывает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Не позволяйте долгам расти с наступлением холодов! Наши специалисты разработали эту акцию специально для вас, чтобы вы могли встретить осень без финансовых забот. Действуйте прямо сейчас! Освободите себя от долгов и пеней. Ваш комфорт — наша забота!

Все подробности и способы оплаты на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

*Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»