На Ставрополье осужденные освоят производство сельхозтехники

Заместитель руководителя УФСИН России по Ставропольскому краю Дмитрий Кулаков и представитель бизнес-сообщества Федор Шубный подписали соглашение о сотрудничестве в рамках производственного проекта по трудоустройству осужденных по выпуску сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что для производства сельскохозяйственной техники планируют использовать промышленные площади ИК-2 в селе Кочубеевском.

Наталья Белоштейн

