Кадыров: спецназ «Ахмат» — это многонациональное подразделение

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Ахмат» — это многонациональное подразделение, в которое попадают «добровольцы со всей страны». В нем «нет каких-то разделений» по национальному признаку. В качестве примера глава республики привел одного из командиров батальона — украинца с позывным Хохол.

«Их объединяет то, что мы боремся не против какой-то нации. Мы боремся с шайтанами и фашистами»,— отметил Рамзан Кадыров, говоря о военнослужащих «Ахмата» в интервью «РИА Новости».

Он также сообщил, что сейчас спецназ «Ахмат» находится на 14 разных направлениях, в том числе в новых регионах. По словам главы региона, об обстановке в батальоне ему докладывают дважды в день, а в случае «острого боестолкновения» — «сразу же, в любое время суток». «Докладывают не только по боевой обстановке, но также и о ситуации с медикаментами, питанием, вооружением»,— указал Рамзан Кадыров.

Полина Мотызлевская