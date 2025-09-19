«Яндекс.Лавке» грозит штраф из-за недостоверной рекламы в Перми

Пермское УФАС возбудило дело в отношении сервиса «Яндекс.Лавка» из-за нарушений в рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Ранее в УФАС пожаловался житель Пермь, заявивший, что при покупке в стороннем магазине ему выдали буклет с рекламой сервиса доставки еды и продуктов, в которой предлагалась скидка на приобретение товаров через мобильное приложение «Яндекс.Лавка» при введении определенного промокода. В рекламе сообщалось, что акция действует на территории Перми. Однако при попытке использовать промокод пришло сообщение о том, что он не действует в Перми. Пермяк направил претензию в службу поддержки сервиса, но ответа не получил. В итоге потенциальный покупатель не смог воспользоваться предложенной в рекламе скидкой на заказ.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «Яндекс.Лавка» дело по признакам нарушения закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 16 октября 2025 года. В случае признания нарушения рекламодателю грозит административная ответственность.

