Банк России провел в Самаре кейс-чемпионат молодежной программы «Финополис.365»

В Самарском государственном экономическом университете 15-16 сентября прошел кейс-чемпионат молодежной программы «Финополис.365» Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе самарского отделения Волго-Вятского ГУ Центробанка.

Свои проекты защищали 27 команд из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Оренбурга, Челябинска, Альметьевска, Елабуги, Ростова-на Дону, Ульяновска и Самары.

«Кейс-чемпионат — это хороший способ для молодых и талантливых ребят проявить себя, продемонстрировать нестандартный, инновационный подход к решению задачи, показать свои навыки и компетенции. Это не только соревнование, но и обучение и, возможно, первый шаг к построению карьеры в области финансовых технологий и инновационного предпринимательства. Сегодня финансовые технологии становятся неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и др. Технологии трансформируют бизнес-модели финансовых организаций, помогают им быть ближе и удобнее для своих»,— отметил заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.

По словам Василия Гордеева, наиболее актуальные технологии на рынке: искусственный интеллект, обмен данными посредством открытых протоколов (API) и распределенные реестры.

«Эти три направления были распределены между семью городами проведения кейс-чемпионатов. Нам достались очень важные темы "Обмен данными" и "Распределенные реестры". При работе над кейсом команда в качестве базы использовала одну технологию, например, "Распределенные реестры". Но при этом в решении кейса могли быть использованы и другие технологии, о которых участники узнали в период обучения по программе "Финансовые технологии" и "Инновации в платежах", тот же искусственный интеллект. Это гибкая история»,— сказал заместитель управляющего самарским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России.

В треке «Обмен данными» победила команда из Оренбурга, которая предложила, как сократить время на онбординг клиентов (компаний малого и среднего бизнеса) в сервисе платежного агрегатора. В треке «Распределенные реестры» победила команда из Уфы с проектом платформы для токенизации залоговых активов.

Победители и призеры региональных этапов «Финополис.365» встретятся в полуфинале в рамках форума инновационных финансовых технологий, который пройдет 8-10 октября на федеральной территории «Сириус».

Весной этого года стало известно, что Самара стала одним из семи городов, где в текущем году пройдет региональный этап молодежной программы «Финополиса». Молодежная программа состояла из двух этапов. Первый этап — обучение по программе «Финансовые технологии и инновации в платежах» для всех желающих, второй — региональные кейс-чемпионаты. Помимо Самары кейсы-чемпионаты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Томске, во Владивостоке и на территории «Сириуса» в Краснодарском крае.

Сабрина Самедова