Облизбирком официально зарегистрировал избранных депутатов городского совета Оренбурга

Завершена регистрация всех 20 депутатов, избранных в городской совет Оренбурга по единому избирательному округу. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В состав зарегистрированных депутатов вошли представители различных партий. От «Новых людей» — Сергей Мошков и Карина Салихова, от «Справедливой России — За правду» — Рушания Аббасова, от ЛДПР — Дмитрий Ефременко и Вадим Бикбов, от «Коммунистов России» — Алексей Сизов. Большинство мандатов получили представители «Единой России».

Выборы в Оренбургский городской совет прошли с 12 по 14 сентября. Орган сформирован из 40 депутатов: 20 избраны по одномандатным округам, 20 — по партийным спискам. На организационном заседании новым депутатам вручат удостоверения.

Георгий Портнов