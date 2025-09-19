Кадыров об уходе дочерей из политики: это не женское дело, особенно в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал «РИА Новости» решение своей дочери Айшат уйти с поста заместителя председателя правительства республики.

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие»,— сказал господин Кадыров.

Он добавил, что из политики ушла не только Айшат Кадырова, но и другие две его дочери Хадижат и Хутмат. Первая занимала пост первого заместителя руководителя администрации региона, вторая — должность заместителя руководителя секретариата главы республики.

Айшат Кадырова — старшая дочь Рамзана Кадырова, ей 26 лет. На пост вице-премьера Чечни ее назначили в октябре 2023 года. До этого, с октября 2021 года, она занимала пост министра культуры Чечни.

Об уходе с должности вице-премьера она заявила в феврале 2025 года. Госпожа Кадырова также сообщала, что планирует заняться проектами в сфере моды.

Как пояснил господин Кадыров в интервью агентству, его дочь сейчас не занимается только индустрией моды. «У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется»,— сказал он.

Полина Мотызлевская