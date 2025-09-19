Производительности труда подбирают рецепты

Бокал вина, кружка пива и короткий сон во время обеденного перерыва на работе — глава Минфина Антон Силуанов и мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме обсудили бонусы за высокую производительность труда. По словам последнего, производительность труда в Москве уже позволяет перенимать европейский опыт. При этом в качестве примера были упомянуты практики из Германии и Италии. Как смотрит на это бизнес? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Работаешь дольше — получаешь дополнительный перерыв, трудишься лучше — имеешь право отметить успехи. По словам Сергея Собянина, Германия опережает по производительности труда Россию в 1,7 раза, однако от Москвы далеко не ушла. Однако, по мнению Антона Силуанова, на федеральном уровне есть свои нюансы. С нынешними показателями производительности труда шутить пока рано, уверен вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников: «Немцы могут себе такое позволить, но это результат 300-летней работы над культурой производства.

Нам пока, если честно, не до смеха.

Было сказано, что мы отстаем по производительности в 1,7 раза, но на самом деле средняя выработка в Соединенных Штатах — $152 тыс., у нас — $32 тыс., то есть в пять раз. Мы можем себе позволить и два бокала вина, и два бокала пива, но только после работы».

В сфере IT алкоголь присутствует, но чаще производительность повышают шоколадом и газировкой, заметил директор по стратегическому планированию «АРБ Про» Роман Копосов: «Поскольку мы работаем с алкогольными компаниями, то спиртное всегда в доступе. Так случается, что консультанты после сложного проекта что-то отмечают. Но чтобы у нас начинался рабочий день с коньяка, такого не было по банальной причине: достаточно сложная работа, которая требует ресурсов мозга.

Скорее, люди злоупотребляют сахаром, быстрыми углеводами, нежели алкоголем».

В свою очередь, финансы или городская логистика — те сферы, в которых даже кружка пива может оказаться лишней, подчеркнул управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин: «Если человек после бокала вина вернется на рабочее место, то сможет трудиться с учетом восприимчивости его организма к алкоголю. А если эта работа связана, например, с какими-то расчетами, то потом придется все переделывать».

А вот в послеобеденной сиесте ничего зазорного нет — короткий сон производительности не помеха, поделился опытом основатель Mr.Doors Максим Валецкий: «Я был на лекции главного сомнолога страны. Оказалось, что Россия теряет 3,5 трлн руб. в год в производительности труда из-за того, что народ не делает нормальных перерывов. Сиеста — это правильная вещь. Человек, который работает меньше, но при этом в перерывах отдыхает и даже может вздремнуть полчасика, а больше не надо, на самом деле принимает лучшие решения».

Результативность сотрудников в рекламе и креативных профессиях в противоречие с легким алкоголем входит редко, а атмосфера творчества предохраняет от злоупотреблений, рассказала основатель и вице-президент TWIGA CG Карина Оганджанян: «Бокальчик днем — это как будто некая часть европейской культуры. Это не значит, что мы подобное приветствуем и поощряем. Другой вопрос, как себя воспринимает российский рынок. Если более склонным к Азии, тогда нужно смотреть на Китай и Японию, на то, как работают там и что себе позволяют».

Производительность принято считать по объему ВВП на час работы одного сотрудника. В 2025 году Международная организация труда оценивает производительность труда в России в $44 в час. У немцев — $80, у итальянцев — $75. Лидеры — Люксембург и Ирландия: $166 и $139 соответственно.

Станислав Крючков