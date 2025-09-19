В Самарской области вынесен приговор по делу о мошенничестве с продажей жилья аварийного фонда

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве в крупном размере. Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с мая по ноябрь 2023 года подсудимый, зная о сроках переселения граждан из аварийных домов, выкупил жилье, оформив его на подставное лицо. Затем он продал квартиры по завышенной цене.

Жилье приобрела администрация. Бюджету был причинен ущерб в размере 620 тыс. руб. Подсудимый признал вину и компенсировал причиненный вред. Суд с учетом этих обстоятельств назначил фигуранту дела наказание в виде полутора лет условного лишения свободы.

