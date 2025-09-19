С 19 сентября в Бурятии отменен особый противопожарный режим, действовавший с 3 апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, решение принято в связи со «снижением среднесуточной температуры и отсутствием грозовой активности». Соответствующее постановление подписано главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

По итогам пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 611 лесных пожаров на общей площади 956,4 тыс. га. Главной причиной возгораний стали сухие грозы — в 283 случаях, на втором месте так называемый человеческий фактор — 242 случая. Размер ущерба от лесных пожаров в Бурятии еще не рассчитан.

Отмена особого противопожарного режима снимает ограничения на доступ в лес для граждан, действовавшие в весенне-летний период.

Влад Никифоров, Иркутск