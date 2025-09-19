Строительство «Школы 21» в Кемерове завершится во второй половине 2026 года

Открытие «Школа 21» для ИТ-специалистов в Кемерове состоится в 2026 году. Ранее ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2025 года. «С учетом сроков проектирования и строительства запуск «Школы 21» в Кемерове планируется во втором полугодии 2026-го»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в правительстве Кузбасса, не уточнив причины корректировки сроков реализации проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Строительство школы программирования от Сбера — «Школы 21» — началось в октябре 2024 года. В тот же период губернатор Кузбасса Илья Середюк комментировал, что запуск будет осуществлен в конце 2025 года.

Здание общей площадью более 8 тыс. кв. м рассчитано на 4 этажа, в нем разместятся школа на 200 мест и общежитие на 100 мест. «Строители уже завершили устройство фундамента, сейчас возводят металлоконструкции, ведут монолитные работы и укладывают кирпичные перегородки»,— уточнили в правительстве региона.

В школе будет организовано бесплатное обучение по ИТ-специальностям для желающих в возрасте от 18 до 60 лет. Образовательный проект реализует Сбер в партнерстве с правительством Кузбасса по поручению президента России.

Лолита Белова