В Ростове будут судить трех обвиняемых в сексуальном насилии над местным жителем

Суд рассмотрит дело о жестоком нападении трех жителей Ростова-на-Дону на человека без определенного места жительства. Их обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и совершении насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, трое фигурантов в феврале 2025 года в одном из гаражей по ул. Нансена избили 44-летнего потерпевшего без определенного места жительства. После двое обвиняемых облили его краской и совершили насильственные действия сексуального характера. На этом они не остановились и душили рыболовной леской до потери сознания.

«Свои противоправные действия фигуранты снимали на мобильный телефон, распространив видеозапись среди своих знакомых»,— добавили в ведомстве.

На время расследования злоумышленники были заключены под стражу.

Наталья Белоштейн