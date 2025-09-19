Кладбище в Березниках построит компания из Полазны

Победителем конкурса на выполнение работ по первому этапу строительства нового кладбища в Березниках признано ООО «Дорвертстрой». Стоимость контракта составит 214,8 млн руб.

Объект будет расположен западнее пересечения автодороги Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина. Кладбище рассчитано на 31 тыс. захоронений и будет состоять из 18 кварталов. Общая площадь захоронений составит 196 474 кв. м.

Как указано в техническом задании, первый этап включает в себя строительство нескольких участков кладбища с подъездными дорогами, установку ограждения кладбища и озеленение территории в рамках устраиваемых участков, а также работы по установке накопительной дренажной емкости.

Найти подрядчика для строительства удалось лишь со второй попытки. На первые торги, проводившиеся в июле, не было подано ни одной заявки.

ООО «Дорвертстрой» зарегистрировано в январе 2009 года в Полазне. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка за 2024 год составила 2,6 млрд руб. Компания являлась поставщиком по семи госконтрактам на общую сумму 79 млн руб.

