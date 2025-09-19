Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей курского приграничья предупредили об опасности налетов БПЛА на автодорогах

Глава приграничного Хомутовского района Курской области Юрий Хрулев попросил жителей не ездить по трассам из-за высокой активности украинских дронов. Чиновник также призвал минимизировать передвижение по улицам.

По сообщению господина Хрулева в Telegram-канале, высокая активность украинских FPV-дронов наблюдается вдоль трасс, связывающих административный центр района с селами Калиновка, Колячек и Дубовица.

Приграничные районы Курской области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Накануне беспилотник ударил по автозаправке в городе Льгов. В результате повреждения получили помещение и ограждение, люди не пострадали.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все