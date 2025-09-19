Жителей курского приграничья предупредили об опасности налетов БПЛА на автодорогах

Глава приграничного Хомутовского района Курской области Юрий Хрулев попросил жителей не ездить по трассам из-за высокой активности украинских дронов. Чиновник также призвал минимизировать передвижение по улицам.

По сообщению господина Хрулева в Telegram-канале, высокая активность украинских FPV-дронов наблюдается вдоль трасс, связывающих административный центр района с селами Калиновка, Колячек и Дубовица.

Приграничные районы Курской области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Накануне беспилотник ударил по автозаправке в городе Льгов. В результате повреждения получили помещение и ограждение, люди не пострадали.

Сергей Толмачев, Воронеж